Сломанные руки, разоблачение Мбаппе и звонок Трампа: что произошло в новом выпуске шоу "Кто в игре?"

Новый выпуск футбольного шоу "Кто в игре?" от GG.Спорт взорвал сеть порцией интересных инсайдов и интригующих прогнозов на полуфиналы Чемпионата мира.

Видео дня

Наибольшей сенсацией стал эпизод с разоблачением известного украинского комментатора. Оказалось, что под маской таинственного игрока, выдававшего себя за звездного Килиана Мбаппе, всё это время скрывался Виталий Волочай.

Сняв маску, Волочай вместе с другими гостями шоу обсудили главные интриги Мундиаля. Участники не обошли вниманием политический треш с отменой Трампом красной карточки для Балогуна, российский след в сборной Бразилии и досадную травму англичанина Хендерсона, который сломал руку во время празднования на скамейке запасных, так и не сыграв ни одной секунды.

Кульминацией выпуска стали прогнозы на точный счёт полуфиналов, где мнения экспертов разделились. Однако почти единогласно участники поставили крест на сборной Аргентины, аргументируя это истощением команды – как физическим, так и эмоциональным.

Напомним, в предыдущих выпусках "Кто в игре?" раскрыли свои личности шоумены Сергей Середа и Олег Маслюк. Так что сейчас в шоу остался лишь один секретный гость под маской Луки Модрича.

Полное видео выпуска с другими прогнозами на полуфиналы смотрите на YouTube-канале GG.Спорт. А главную интригу – кто же скрывается под последней маской хорватского игрока – ждите в финальном эпизоде!