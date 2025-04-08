'Сколько можно уже?' Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах

Сборная России по спортивной гимнастике решила бойкотировать все международные соревнования после того, как столкнулись якобы с новыми требованиями по получению нейтрального статуса. В команде из РФ возмутились тем, что многим атлетам отказывают в допуске из-за их откровенной поддержки агрессии своей страны в отношении Украины.

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На это в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" заявила старшая тренерка команды Валентина Родионенко. По ее словам, функционеры Международной федерации гимнастики (FIG) "ищут предлог", чтобы продлить отстранение некоторых атлетов из России.

"Кто-то этим занимается – фотографирует, отправляет в FIG, кто где стоял, во что был одет. Потом нам эти снимки присылают обратно. Люди просто ищут предлог. Вроде допустили в нейтральном статусе, но при этом продолжают строить козни. Сколько можно уже? Мы подали апелляцию в соответствующую комиссию – посмотрим, что будет дальше. Настроение у гимнастов нормальное. Это на нас не влияет. Мы спокойно продолжаем тренировки и работу. Нас это не остановит", – сказала Родионенко.

Интересно, что в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики. А минувшим летом РФ объявила бойкот Олимпиаде-2024 и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

Как сообщал OBOZ.UA, Валентина Родионенко назвала провокацией и политизацией спорта новые требование к российским гимнастам, повторив традиционные кремлевские нарративы.

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