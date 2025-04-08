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"Сколько можно уже?" Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
'Сколько можно уже?' Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах

Сборная России по спортивной гимнастике решила бойкотировать все международные соревнования после того, как столкнулись якобы с новыми требованиями по получению нейтрального статуса. В команде из РФ возмутились тем, что многим атлетам отказывают в допуске из-за их откровенной поддержки агрессии своей страны в отношении Украины.

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На это в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" заявила старшая тренерка команды Валентина Родионенко. По ее словам, функционеры Международной федерации гимнастики (FIG) "ищут предлог", чтобы продлить отстранение некоторых атлетов из России.

"Сколько можно уже?" Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах
"Сколько можно уже?" Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах

"Кто-то этим занимается – фотографирует, отправляет в FIG, кто где стоял, во что был одет. Потом нам эти снимки присылают обратно. Люди просто ищут предлог. Вроде допустили в нейтральном статусе, но при этом продолжают строить козни. Сколько можно уже? Мы подали апелляцию в соответствующую комиссию – посмотрим, что будет дальше. Настроение у гимнастов нормальное. Это на нас не влияет. Мы спокойно продолжаем тренировки и работу. Нас это не остановит", – сказала Родионенко.

"Сколько можно уже?" Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах

Интересно, что в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики. А минувшим летом РФ объявила бойкот Олимпиаде-2024 и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

"Сколько можно уже?" Российские гимнасты назвали причины бунта и отказа участвовать в международных турнирах

Как сообщал OBOZ.UA, Валентина Родионенко назвала провокацией и политизацией спорта новые требование к российским гимнастам, повторив традиционные кремлевские нарративы.

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