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Российские гимнасты устроили бунт и отказались выступать на каких-либо международных турнирах. Названа причина

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
10,6 т.
Российские гимнасты устроили бунт и отказались выступать на каких-либо международных турнирах. Названа причина

Российские гимнасты будут бойкотировать международные турниры, организуемые под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), говорится в заявлении пресс-службы Федерации гимнастики России. В тексте подчеркивается, что такое решение принято всеми российскими спортсменами, представляющими как спортивную, так и художественную гимнастику, получившими "нейтральный статус".

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Основной причиной бунта стало, по мнению спортсменов, систематическое и необоснованное недопущение российских гимнастов к участию в соревнованиях. Специальный комитет FIG, как утверждают российские спортсмены, проявлял предвзятость, что, по их мнению, сделало участие в турнирах невозможным и несправедливым. 

Российские гимнасты устроили бунт и отказались выступать на каких-либо международных турнирах. Названа причина

Федерация гимнастики России поддержала своих спортсменов, выразив уважение к их решению и разделив их позицию.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров также выразил поддержку атлетам, отметив, что он понимает причины, по которым они приняли такое решение. 

Российские гимнасты устроили бунт и отказались выступать на каких-либо международных турнирах. Названа причина

Отметим, что ближайший турнир, где должны были выступить россияне (Кубок мира по спортивной гимнастике), пройдет с 10 по 13 апреля 2025 года в хорватском Осиеке. Семь российских атлетов, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, вошли в предварительный список участников. 

Российские гимнасты устроили бунт и отказались выступать на каких-либо международных турнирах. Названа причина

Они должны были выступать в нейтральном статусе, что стало возможным после смягчения политики Международной федерации гимнастики (FIG) в отношении российских спортсменов в июле 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики. 

Напомним, что перед стартом Олимпиады-2024 в Париже, Россия отказалась от участия в Играх и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

23 марта появилась информация, что российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине должны были принять участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, заявлены семь россиян и шесть украинцев.

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