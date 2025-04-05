Российские гимнасты устроили бунт и отказались выступать на каких-либо международных турнирах. Названа причина

Российские гимнасты будут бойкотировать международные турниры, организуемые под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), говорится в заявлении пресс-службы Федерации гимнастики России. В тексте подчеркивается, что такое решение принято всеми российскими спортсменами, представляющими как спортивную, так и художественную гимнастику, получившими "нейтральный статус".

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Основной причиной бунта стало, по мнению спортсменов, систематическое и необоснованное недопущение российских гимнастов к участию в соревнованиях. Специальный комитет FIG, как утверждают российские спортсмены, проявлял предвзятость, что, по их мнению, сделало участие в турнирах невозможным и несправедливым.

Федерация гимнастики России поддержала своих спортсменов, выразив уважение к их решению и разделив их позицию.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров также выразил поддержку атлетам, отметив, что он понимает причины, по которым они приняли такое решение.

Отметим, что ближайший турнир, где должны были выступить россияне (Кубок мира по спортивной гимнастике), пройдет с 10 по 13 апреля 2025 года в хорватском Осиеке. Семь российских атлетов, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, вошли в предварительный список участников.

Они должны были выступать в нейтральном статусе, что стало возможным после смягчения политики Международной федерации гимнастики (FIG) в отношении российских спортсменов в июле 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что перед стартом Олимпиады-2024 в Париже, Россия отказалась от участия в Играх и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

23 марта появилась информация, что российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине должны были принять участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, заявлены семь россиян и шесть украинцев.

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