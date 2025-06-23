'Скажу то же самое': российский экс-чемпион оценил трилогию Усик – Фьюри

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (30-6, 28 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и в третьем поединке. Представитель РФ при этом отметил, что еще один поединок британца и украинца проводить бессмысленно.

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Такое мнение Кудряшов выразил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе отметил, что противостояние Усика и Дюбуа нельзя сравнить с дуэлью Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) и Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО).

"Я не сожалению, что их третий бой не состоялся. Я и перед первым, и перед вторым боем говорил, что Усик победит. Перед третьим боем скажу то же самое. Я бы не стал проводить параллель их противостояния с Биволом и Бетербиевым, потому что у Артура есть удар. Он может всё изменить за секунду", – сказал Кудряшов.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей, а уже в декабре на карточках всех трех судей. Недавно Тайсон, который после второго поражения от украинца, вызвал нашего соотечественника на третий поединок. Кроме того, стало известно, что британец должен подраться с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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