Скандал с рукой Кукурельи на Евро-2024: звезда сборной Германии впервые отреагировал на эпизод

Бывший футболист сборной Германии Тони Кроос признался, что не увидел игры рукой испанского защитника Марка Кукурельи в своей штрафной площадке во время четвертьфинального матча чемпионата Европы. Комментируя один из наиболее скандальных моментов первенства, экс-игрок "Реала" отметил, что только после финального свистка смог рассмотреть эпизод.

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Об этом Кроос рассказал в интервью изданию Marca. Полузащитник, который после Евро-2024 объявил о завершении карьеры, просмотрев видеоповтор, был невероятно зол на английского арбитра Энтони Тейлора, который не назначил в ворота испанцев достаточно очевидный пенальти, что затем стоило Германии вылета с турнира.

"Я сдерживался до сегодняшнего дня. Я не видел эпизода во время игры, не могу видеть, что это была чистая игра рукой. Поэтому я не сильно расстроился, когда рефери проигнорировал момент. Но я сильно разозлился после того, как посмотрел повтор. Думаю, мне стоило обратить внимание рефери на это, чтобы тот посмотрел повтор. Судьи сами на 100% не могут разобраться с интерпретацией. Ох... Давай оставим это", – сказал Кроос.

Напомним, что после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы Кукурелья сыграл рукой в штрафной сборной Испании в начале первого дополнительного тайма. Судьи даже не стали обращаться к системе VAR, а "фурия роха" на 119-й минуте забила победный гол.

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