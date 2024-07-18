Стало известно, какое место занимает Украина в мировом рейтинге после провала на Евро-2024

Сборная Украины опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был представлен по итогам чемпионата Европы-2024 в Германии. Наша команда теперь замыкает топ-25 лучших на планете.

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Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. На Евро-2024 "сине-желтые" не смогли выйти из группы, набрав четыре очка. Это привело к тому, что украинцы опустились в мировом рейтинге с 24-го на 25-е место. Наши соотечественники пропустили вперед австрийцев и выпали из числа 12 лучших европейской зоны, что не позволяет войти в первую корзину жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2026.

Исправить ситуацию подопечные Сергея Реброва смогут в Лиге наций, где их соперниками станут Чехия (47-е место рейтинга ФИФА), Албания (66) и Грузия (70).

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ЛИГЕ НАЦИЙ

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Отметим, что лучшей командой мира продолжает оставаться Аргентина, которая выиграла Копа Америка. Вторыми идут французы, а победитель Евро-2024 сборная Испании поднялась на третью строчку. В топ-10 вошла Колумбия, а выбыла из него – Хорватия.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры не считают сборную Украины по футболу главным претендентом на победу в группе 1 дивизиона В Лиги наций.

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