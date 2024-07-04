Испания – Германия: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

Хозяева чемпионата Европы по футболу-2024 немцы открывают четвертьфинальную стадию турнира вместе с испанцами, которые выиграла все четыре матча первенства с общим счетом 9:1. Болельщики станут свидетелями повторения финального матча Евро-2008.

Видео дня

Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Германия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ГЕРМАНИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ГЕРМАНИЯ

Фаворитами игры с незначительным преимуществом считаются испанские футболисты. Ставки на их победу по итогам 90 минут основного времени принимаются с коэффициентом 2,79.

Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех Бундестим достигают уровня 2,89.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ГЕРМАНИЯ

Обслуживать встречу доверили британской бригаде арбитров, которую возглавляет Энтони Тэйлор. Помогать ему будут лайнсмены Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Роль четвертого рефери исполнит Иван Кружляк из Словакии.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– У Германии есть индивидуально сильные футболисты, преданность делу и уверенность. Это мощная команда с великолепными игроками - известная немецкая машина. Это будет очень напряженный матч, но мы очень уверены в своей игре. Знаю, что в футболе это уже стало клише, но результат поединка решат мелочи.

Юлиан Нагельсман, главный тренер сборной Германии:

– Это не финал, а четвертьфинал. Мы хотим быть одной из команд в полуфинале. Испания тоже хочет стать чемпионом, поэтому будет тяжелая игра. Обе команды отлично владеют мячом и обладают хорошим контрпрессингом. Обе могут оказать давление на своих соперников. Будет важно быть лучше в ситуациях один в один.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Руис, Родри, Педри – Ямаль, Мората, Уильямс

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Раум – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели друг с другом 26 матчей – восемь выиграла Испания, а девять – Германия. На чемпионате мира 2022 года в Катаре соперники встречались на групповом этапе и завершили игру вничью 1:1. Интересно, что именно "фурия роха" и Бундестим являются рекордсмена по количеству побед на европейских первенствах – у коллективов по три "золота".

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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