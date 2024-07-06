Нагельсманн прокомментировал игру рукой Кукурельи, за которую не назначили пенальти в ворота Испании. Видео

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался недоволен действиями рефери в матче с Испанией (1:2) в четвертьфинале Евро-2024. На на 106-й минуте поединка при счете 1:1. Джамал Мусиала попал прямо в руку Марку Кукурелье, который находился в штрафной.

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Главный судья встречи Энтони Тейлор и его помощники на VAR не увидели нарушения правил.

"Я не хочу слишком много говорить об этом [игра рукой - ред.], но было бы неплохо, если бы оценивали намерение. Например, если кто-то бьет на трибуну и попадает в руку, за это никогда не поставят пенальти, но когда мяч явно летит в ворота и цепляет руку, нельзя говорить о намерении. - цитирует Нагельсманна ESPN.

Наставник считает, что в таких сложных случаях необходимо, чтобы решение принимал искусственный интеллект (ИИ).

"Вы должны видеть, куда направлен удар. У нас 50 роботов, приносящих нам кофе, так что должен быть ИИ, вычисляющий навесы, удары, куда они направлены. Это довольно просто. Нам действительно следует оценить, куда направлен удар, но это не единственная причина, по которой мы проиграли игру", – отметил Нагельсманн.

Нагельсманн поздравил Испанию с победой, но был разочарован результатом с учетом огромных усилий, которые были затрачены.

"Вся игра была слишком открытой, а затем во втором тайме мы хорошо отреагировали нашим составом и лучше вошли в игру. И после 60-й минуты мы были явно лучшей командой с множеством моментов, забив заслуженный гол. За исключением первых пяти минут второй половины дополнительного времени, мы сыграли хорошо", – добавил тренер.

Несмотря на вылет из турнира, наставник был позитивно оценил подготовку к Евро-2024, и выразил надежду, что его команду поддержат болельщики.

"Я думаю, что то, что раньше ставилось в упрек национальной команде, что они не хотели выигрывать, что они не показывали достаточно воли к победе, сегодня этого не было ни на секунду. Игроки полностью выложились на поле", - сказал Нагельсманн.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на Евро-2024 бундестим в дополнительное время уступила команде Испании (1:2) и не смогла выйти в 1/2 финала.

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