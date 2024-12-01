Скандал дня. Футболисты в матче УПЛ напали на арбитра и получили по красной карточке. Тренер пытался забрать команду с поля. Видео

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Черноморцем" ознаменовался скандалом. В первом тайме одесситы заработали два удаления за претензии к главному арбитру Александру Омельченко.

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На 16-й минуте игрок "Черноморца" Богдан Бутко получил удар по ногам от Александра Беляева. Рефери не стал фиксировать нарушение правил и через мгновение Даниил Ващенко великолепным ударом открыл счет.

Разьяренные футболисты из Одессы бросились атаковать судью. Особо постарался Иван Петряк, который толкнул Омельченко, в ответ увидев заслуженную красную карточку.

На 29-й минуте Бутко вновь сбили. Тот вставая, на камеру послал на три буквы арбитра и также получил удаление.

После этого главный тренер "Черноморца" Александр Бабич вышел на поле с намерением забрать команду с игры, но, обсудив ситуацию с капитаном "Александрии" Кириллом Ковальцем, решил продолжить матч.

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