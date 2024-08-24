Скандал дня. Футболисты обиделись на рефери и специально проиграли серию пенальти. Видео

Матч в чемпионате Внесуэлы по футболу между "Каракосом" и "Депортиво Тачира" завершился громким скандалом. Игроки "Каракоса" специально не забили все пенальти, протестуя против действий арбитра.

Видео дня

В 5-м туре "Каракос" сыграл вничью с "Депортиво" (1:1), при этом на 9-й добавленной минуте рефери не засчитал гол полузащитника "Каракаса" Эверардо Роуза.

После просмотра VAR судейская бригада отменила взятие ворот. При увеличении картинки четко видно, что синяя линия не связана ни с одним футболистом. Красная линия обозначает позиции двух представителей "Тачира".

После игры клубы должны были принять участие в спонсорском турнире "Кубке Короля брендов". По регламенту победитель определялся исключительно в серии пенальти. Результат не влиял на турнирное положение в чемпионате и рассматривалось как отдельное соревнование.

В знак протеста против решений судей "Каракаса" специально пробил все 11-метровые удары мимо рамки. Вратарь "Каракоса" также никак не пытался спасти ворота от гола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!