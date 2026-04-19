Чемпион WBC поставил ультиматум Усику

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF Александр Усик оказался перед требованием обязательной защиты титула против обязательного претендента. Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел, занимающий второе место в рейтинге The Ring, заявил, что ожидает решения ситуации и готов к поединку.

33-летний немец сообщил, что его команда обсуждала дальнейшие шаги с представителями промоутера и приняла решение ждать исхода возможного боя Усика. По его словам, у украинца есть два варианта: "Усик будет драться со мной или освободит титул, ожидание — лучший вариант для меня, а дальше все решится само собой", — сказал боксер в комментарии The Ring.

Кабайел провел последний бой 10 января, когда нокаутировал поляка Дамиана Кныбу в третьем раунде. После этого он публично вызвал Усика и чемпиона WBO Фабио Уордли.

По информации источника, боксер отказался от других вариантов, включая поединок с первым номером рейтинга WBC Лоуренсом Околи. В команде Кабайела рассчитывают вернуться на ринг осенью и провести бой в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем поединке Усик подерется с кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Бой пройдет в Египте 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что Украинец Александр Усик 19 июля минувшего года победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

