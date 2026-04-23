Когда и где смотреть следующий бой Усика: дата и расписание трансляций

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ровно через месяц вернется на профессиональный ринг. Наш соотечественник в Египте проведет защиту пояса Всемирного боксерского совета (WBC) против звезды кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувена (1-0, 1 КО).

КОГДА БОЙ УСИК – ВЕРХУВЕН

Вечер бокса с участием украинца и нидерландца получил название The Ring: Glory in Giza. Датой его проведения определили субботу, 23 мая.

ВО СКОЛЬКО БОЙ УСИК – ВЕРХУВЕН

Точное время начала поединка и выходов соперников на арену пока не озвучено. Можно предположить, что главное событие вечера начнется не ранее 23:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ВЕРХУВЕН

Официальным транслятором противостояния во всем мира является стримминговая платформа DAZN. В Украине показ прямого эфира из Египта можно будет приобрести за 913 гривен.

Кроме того, бои Усика традиционно показывает видеосервис Megogo, который пока официально не заявлял о приобретении прав на трансляцию поединка.

