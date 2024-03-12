'Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы'. Главный тренер боснийской сборной сделал заявление о предстоящем матче со сборной Украины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Саво Милошевич высказался о предстоящем матче квалификации на чемпионат Европы против команды Украины. По словам наставника, его и его подопечных не должно волновать в каком состоянии будет украинская команда.

Милошевич подчеркнул, что сейчас ситуация в Украине такая, какая есть, и его футболистам нужно постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле.

"Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы. Судейство также нас не должно интересовать, ничего сверх того, что нам нужно делать на поле. Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой, с помощью тактики. Ребята должны понять, что проблемы им предстоит решать в команде", – цитирует 50-летнего тренера federalna.ba.

Несколько дней назад знаменитый футболист сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович, который сейчас занимает пост технического директора команд, назвал войну в Украине и зимнюю паузу одним из главных преимуществ балканцев в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с "желто-синими".

Накануне стало известно, что Босния понесла серьезную потерю на матч с Украиной в плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта 2024 года на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Этот стадион является фартовым для "желто-синих. 16 ноября 2021 года украинцы на этом поле со счетом 2:0 обыграли сборную Боснии и Герцеговины и вышли в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Забитыми голами отметились Зинченко и Довбик.

Украина, если пройдет боснийцев через четыре дня на поле стадиона во Вроцлаве встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Согласно обновленному регламенту украинские футболисты даже в случае поражения все равно проведут вторую встречу плей-офф, но уже с проигравшим из вышеуказанной пары.

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

8 февраля состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций, который станет одним из этапов квалификации к чемпионату мира-2026. Команда России не была допущена к соревнованию.

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