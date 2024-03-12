Босния понесла серьезную потерю на матч с Украиной в плей-офф отбора Евро-2024

Основной центральный защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич пропустит полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Украиной. 22-летний футболист получил повреждение в матче за швейцарский "Базель" на минувших выходных.

Баришич был заменен уже на 23-й минуте игры с "Янг Бойз". По результатам медицинского обследования, у игрока выявлены проблемы со спиной, из-за чего он пропустит несколько недель, пишет боснийский портал Sport Centar. Таким образом, Адриан не сыграет с украинцами 21 марта.

Отметим, что Баришич неизменно выходил в стартовом составе национальной команды в отборочном турнире Евро-2024, если получал в нее вызов. Он сыграл в четырех матчах из восьми после своего дебюта в июне минувшего года, пропустив еще два из-за травмы колена.

Ранее главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич назвал заявку команды на поединок против Украины. В список вошли сразу четыре представителя российской Премьер-лиги. В свою очередь наставник "сине-желтых" Сергей Ребров уже внес изменения в свой состав.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый футболист сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович назвал войну в Украине и зимнюю паузу одним из главных преимуществ балканцев в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с "желто-синими".

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