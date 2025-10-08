'Системное 'мочилово' киевского 'Динамо': журналист раскрыл, что происходит вокруг команды Шовковского

Критика киевского "Динамо" за результаты последних матчей, в пяти из которых оно не может выиграть, сыграв четырежды подряд вничью в чемпионате страны, носит абсолютно неадекватный характер. Хейтеры "бело-синих" начали откровенно "мочить" столичный клуб, несмотря на то, что речь идет о начале длинного сезона.

Такое мнение выразил известный журналист, основатель и главный редактор сайта "Динамо" Киев от Шурика" Александр Попов в своем материале "Мочилово" под заказ?". Он отметил системность критики в адрес киевской команды, которая подверглась нападками со стороны.

"Удивительным образом изменился футбольный сегмент информационного пространства Украины с началом нового сезона. И если поначалу характерные вбросы можно было оценивать как отдельные случаи, то с течением времени происходящее все больше и больше стало напоминать результаты системной работы. Работы, которая имеет одно точное, пусть и жаргонное название: "мочилово". В данном случае – "мочилово" киевского "Динамо". По разным направлениям, разными методами, но непрерывное и, повторюсь, по всем внешним признакам – системное", – отметил Попов.

Журналист добавил, что говорить сейчас о кризисе явно преждевременно, ведь в чемпионате Премьер-лиги сыграно всего восемь туров, а минувшее первенство подопечные Шовковского прошли без поражений и справедливо забрали золотые медали.

"Но что происходит по факту, в реальности, если мы говорим о результатах и турнирной ситуации? В реальности мы имеем, во-первых, начало сезона, когда из 30 туров УПЛ сыграно всего 8. Во-вторых, сейчас отставание "Динамо" от первого места составляет одно очко. Поэтому искренне (!) говорить в этой ситуации, что все пропало – это, мягко говоря, неуместно. Поэтому здесь сразу большие, огромные сомнения в искренности. Тем не менее в эфире в адрес "Динамо" звучит именно многократно усиленный тезис "все пропало", – резюмировал представитель СМИ.

Отметим, что главный конкурент киевской команды "Шахтер" на минувших выходных потерпел разгромное поражение от ЛНЗ из Черкасс 1:4.

