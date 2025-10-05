'Шахтер' со счетом 1:4 сенсационно разгромлен в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" впервые в истории проиграл черкасскому ЛНЗ. Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге на "Арене Львов" завершился с неожиданным счетом 1:4.

Перед игрой ни одна из букмекерских контор не верила в гостей. На победу черкасчан, даже после первого забитого гола принимались ставки с коэффициентом больше 7.

После сухого первого тайма зрители увидели сразу пять голов. Пропустив на 56-й минуте до Дениса Кузика "Шахтер" не сделал никаких выводов по игре в обороне. ЛНЗ атаковал большими силами и Марк Асинор увеличил преимущество.

Через десять минут разгромным, счет сделал Артур Рябов.

Назарина, казалось, смог вернуть интригу в игру, невероятным ударом со штрафного отквитав один мяч, однако нигериец Проспер Обах поставил точку, сняв вопрос о победителе.

В турнирной таблице подопечные Арды Турана продолжают лидировать, на одно очко опережая киевское "Динамо", которое несколькими часами ранее сыграло вничью с "Металлистом 1925".

ЛНЗ поднялся на шестую строчку (14 пунктов).

