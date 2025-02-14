Итальянский лыжник Лоренцо Бузин продемонстрировал поддержку Украине на церемонии награждения победителей 30-километровой гонки в Сейзер Альме. К соревнованиям допустили олимпийского чемпиона из России Александра Большунова, который и стал победителем, однако ему напомнили, что тот представляет страну-агрессорку.

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Соответствующее фото Бузин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке видно, что итальянец повязал флаг Украины на свой рукав, встав на вторую ступень пьедестала. При этом в интервью пропагандистам из информационного агентства ТАСС спортсмен подчеркнул, что ничего не имеет против самого Большунова.

"Его появление было действительно неожиданным, поскольку я и мои товарищи по команде считали, что российским спортсменам запрещено участвовать в каких-либо официальных соревнованиях за пределами России. Но это была честная гонка, мы просто сделали все, что могли, как спортсмены, как и положено в спорте", – сказал Бузин.

Отметим, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала препятствовать допуску Большунова к гонке в Италии из-за того, что она проводится не под эгидой организации. Это заявление выглядит странно, так как трехкратный чемпион Пекина-2022 был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Большунов заявил, что его участие в гонке в Италии якобы одобрил лично президент США Дональд Трамп.

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