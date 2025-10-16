Где смотреть 'Динамо' – 'Шахтер' в Кубке Украины по футболу. Расписание трансляций

Украинская ассоциация футбола обнародовала даты начала матчей 1/8 финала Кубка Украины. Киевское "Динамо" проведет свой поединок с донецкий "Шахтером" в среду, 29 октября. Начало в 18:00.

Видео дня

Любители футбола смогут увидеть это противостояние благодаря трансляции на телеканале УПЛ ТВ. Прямой эфир будет доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ", платформе Volia TV и приложении Setanta Sports.

Показ студий, а также централизованные обзоры поединков будут доступны на Youtube-канале УПЛ ТВ.

Расписание 1/8 финала Vbet Кубок Украины-2025/2026

28.10.2025

"Чернигов" — "Лисне" (Киев) 12:00

"Буковина" (Черновцы) — "Нива" (Тернополь) 14:30

29.10.2025

"Виктория" (Сумы) — "Ингулец" (Петрово) 12:00

ЛНЗ (Черкассы) — "Рух" (Львов) 14:30

"Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк) 18:00

30.10.2025

"Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь) 12:00

"Металлист 1925" (Харьков) — "Агробизнес" (Волочиск) 17:00

31.10.2025

"Локомотив" (Киев) — "Нива" (Винница)

Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

Напомним, что в 1/16 финала Кубка Украины сразу два аутсайдера преподнесли сюрпризы. Аматорский "Агротех" из села Тишкивка (Кировоградская область) выбил "Чорноморец", а киевский "Локомотив" из Второй лиги прошёл "Верес" из УПЛ.

Начиная с сезона-2025/26, победитель Кубка Украины будет получать новый трофей. Вместо привычной чаши теперь клубы будут бороться за казацкую булаву, которая стала центральным элементом обновленного Кубка.

Действующим обладателем КУ является донецкий "Шахтер". 14 мая "горняки" в серии пенальти (6:5) добыли волевую победу над киевским "Динамо" и в 15-й раз в своей истории выиграли вожделенный трофей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!