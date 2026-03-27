'Досмотрели это позорище': Миколенко поделился эмоциями после матча Украины со Швецией. Видео

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко назвал полным позором игру команды в матче со Швецией в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 года. Футболист английского "Эвертона" отметил, что на поле стадиона в Валенсии не было единого коллектива, который был бы сверхмотивирован на результат.

Об этом Миколенко заявил в комментарии Megogo после поединка, который завершился фиаско украинцев со счетом 1:3. 26-летний левый защитник "сине-желтых" поблагодарил болельщиков за то, что они до последнего поддерживали команду, которая не оправдала ожиданий.

"Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, смотревшей футбол. Пришел поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но не за что извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели. Если приводить пример игры с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина за нас болела, а на поле была цельная команда – сегодня этого не было. Не могу этого объяснить. Может, не наш день, но как есть. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли", – сказал Миколенко.

Отметим, что сборная Украины в шестой раз не смогла преодолеть стадию плей-офф квалификации к первенству мира.

