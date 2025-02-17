'Шансов никах': Усику вынесли вердикт в России

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не имеет в дивизионе достойных для себя соперников. Украинский боксер своими победами над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) доказал свое превосходство над топовыми оппонентами.

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Уверенность в этом в интервью порталу mma.metaratings.ru выразил олимпийский чемпион Евгений Тищенко. Россиянин подчеркнул, что у победителя поединка между Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) не имеет никаких шансов в бою с Усиком.

"Сейчас никого не вижу. Но в ближайшее время соперники могут появиться. Даниель Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером. Думаю, что Паркер обыграет и победит Дюбуа, но шансов против Усика у него никаких", – сказал Тищенко.

Отметим, что Александр и Даниель дрались в августе 2023 года в Варшаве. Тогда украинец победил техническим нокаутов в девятом раунде, а британец отметился ударом ниже пояса. После боя команда Дюбуа подавала апелляцию на результат, которая была отклонена.

На минувшей неделе наш соотечественник назвал своего соперника по следующему бою. Также Александр рассказал, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере, которую он собирается закончить в ближайшее время.

Кроме того, Усик не поверил в то, что Фьюри действительно окончательно ушел из бокса, а также отказался драться в Украине за пояс бриджервейта.

Стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампу пообещал передать американскому лидеру чемпионский пояс Александра Усика.

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