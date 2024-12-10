'Шахтер' в Лиге чемпионов побил 'вечный рекорд', установленный на 'Донбасс Арене'

На поединок 6-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Баварией" пришли 57 тысяч зрителей, что стало новым историческим рекордом посещаемости в домашних матчах "горняков". Поединок состоялся в Гельзенкирхене на "Фелтинс Арене". Стадион вмещает 62 271 зрителя для футбольных матчей.

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Предыдущее достижение было установлено в 2012 году, когда на игру "Шахтер" – "Динамо" в Донецке на "Донбасс Арене" собралось 53 432 болельщика. После оккупации города российской армией, это достижение стали называть "вечным" из-за невозможности его побить.

Тогда встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме:

56-я минута : Алекс Тейшейра открыл счет, замкнув навес с углового.

: Алекс Тейшейра открыл счет, замкнув навес с углового. 80-я минута: Ярослав Ракицкий удвоил преимущество, реализовав подачу с фланга.

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