'Шахтер' повесил фантастический ценник на лидера сборной Украины

Донецкий "Шахтер" не станет продавать лидера сборной Украины Георгия Судакова меньше, чем за 50 миллионов евро. Именно такой ценник определило руководство "оранжево-черных", учитывая тот факт, что игрок проведет вместе с национальной командой на чемпионате Европы в Германии.

Об этом в интервью британскому изданию The Telegraph заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Функционер подтвердил, что украинский клуб недавно ответил отказом на многомилионное предложение итальянского "Наполи", который давно следит за 21-летним игроком.

"Если он хорошо сыграет на Евро, он обязательно перейдет в другой клуб. Но даже без учета Евро многие клубы захотят его. Если посмотреть на позицию, на которой он играет, то в мире есть, наверное, пять игроков его уровня. Последнее предложение по Судакову, которое мы получили, было 40 миллионов евро плюс бонусы от "Наполи", но мы от него отказались. Мы определенно не продадим его менее чем за 50 миллионов евро. Мне сложно сказать, кто будет следующим клубом, но они определенно придут с предложениями", – сказал Палкин.

Напомним, зимой минувшего года "Шахтер" установил трансферный рекорд Украины, продав за 70 миллионов евро (+30 млн бонусов) в лондонский "Челси" Михаила Мудрика.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле стало известно, что лондонские "Челси" и "Арсенал" заинтересованы в подписании полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!