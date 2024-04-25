'Арсенал' и 'Челси' готовы купить футболиста сборной Украины, которого окрестили 'новой жемчужиной'

Лондонские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" заинтересованы в подписании полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира. Как пишет Скира у себя в соцсети Х (бывшая Twitter), "донецкий клуб готов реализовать еще один невероятный прирост капитала после трансфера Михаила Мудрика".

Как сообщал OBOZ.UA, осенью этого года известный инсайдер Фабрицио Романо, комментируя дебютный гол Судакова в Лиге чемпионов, назвал Георгия "новой жемчужиной "Шахтера".

Отметим, что в декабре 2023-го Георгия собирался приобрести "Ювентус". По информации итальянских СМИ, максимальная сумма, которую "бьянконери" готовы были отдать за 21-летнего футболиста сборной Украины, составляла 25 млн евро.

Украинец в текущем сезоне во всех турнирах сыграл в 30 матчах за "Шахтер", забив 7 голов и сделав 3 ассиста.

Напомним, что Судаков родился в 2002 году в Брянке, Луганской области. В сезоне 2018/19 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодёжном первенстве страны.

Дебют в чемпионате Украины состоялся 24 октября 2020 года в матче против полтавской "Ворсклы" (1:1). Первый гол за "Шахтер" в чемпионате Украины забил 30 октября 2020 года в домашнем матче против Мариуполя (4:1).

В сезоне 2022/23 Судаков провёл 39 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 результативных передач. Сыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, отдав два результативных паса, а также попал в топ-40 молодых талантов года по версии УЕФА.

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