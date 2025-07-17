'Шахтер' под песню про Путина вышел в 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Донецкий "Шахтёр" прошел финский "Ильвес" в первом туре квалификации Лиги Европы. Ответная встреча для украинской команды на стадионе "Таммела" в Тампере завершилась со счетом 0:0. Первая игра неделю назад завершилась со счётом 6:0.

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Уже на первых минутах местные ультрас исполнили всем известную кричалку "Путин – х**ло".

Сама игра в Финляндии получилась спокойной, хотя моментов у подопечных Турана было немало. Уже на 9-й минуте Педринью мог открывать счёт, но пробил чуть мимо. Активно себя проявляли и Траоре, и Бондаренко, однако то мяч летел выше, то выручал вратарь хозяев Отсо Виртанен. На 33-й минуте Newerton сотряс штангу, а чуть позже вратарь "Ільвеса" потащил опасный удар Педринью.

Во втором тайме "горняки" продолжили давление, но реализация по-прежнему подводила. Особенно заметен был эпизод на 76-й минуте, когда Педринью мощно пробил под перекладину – Виртанен в прыжке спас свою команду. Защитники "Ільвеса" также не раз выбивали мяч с линии ворот.

Финны пытались отвечать контратаками, но их немногочисленные удары не представляли опасности для ворот "Шахтера". На 73-й минуте Тиму Хютёнен упустил лучший момент своей команды, пробив мимо из выгодной позиции.

"Горняки" в следующей стадии сыграют против турецкого "Бешикташа". Первая встреча запланирована на 24 июля. Ответная – 31.07. В случае победы в двухматчевом противостоянии украинская команда пройдет в 3-й квалификационный турнир ЛЕ. Если проиграет – вылетит в 3-й квалификационный турнир Лиги конференций.

В общей сложности "оранжево-черным" нужно пройти четырех соперников, чтобы добраться до основного этапа Лиги Европы.

Напомним, что с сезона 2025/2026 "Шахтером" руководит турецкий специалист Арда Туран.

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