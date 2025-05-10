Назван новый главный тренер донецкого 'Шахтера'

Бывший капитан сборной Турции Арда Туран станет новым главным тренером донецкого "Шахтёра", пишет Marca. Официальное назначение ожидается сразу после завершения сезона в турецком клубе "Эйюпспор", с которым он в прошлом году сенсационно вышел в Суперлигу.

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Туран проведёт оставшиеся три матча у руля "Эйюпспора", после чего приступит к работе в Украине. В "Шахтёре" рассчитывают, что молодой специалист поможет вернуть клубу былую славу после неудачного сезона, по итогам которого команда заняла лишь третье место в УПЛ и получила право сыграть в Лиге конференций.

По данным испанского СМИ, донецкий клуб вёл активные переговоры с Тураном с начала апреля и наконец добился своего. Экс-полузащитник "Барселоны" и "Атлетико" перенесёт свой тренерский подход, сформированный под влиянием Диего Симеоне и Луиса Энрике, в один из ведущих клубов Восточной Европы.

Арда Туран в свои 37 лет только начинает тренерскую карьеру, но уже успел проявить себя как амбициозный наставник, добившийся исторического успеха с провинциальным клубом из Стамбула.

На данный момент донецкий клуб возглавляет Марино Пушич, а команда занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. 53-летний хорват пришел в "Шахтер" в октябре 2023 года. С того времени провёл у руля команды 68 матчей. Под его руководством "оранжево-черные" одержали 43 победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Разница мячей составила 136:68.

Арда Туран — бывший полузащитник сборной Турции, родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Воспитанник академии "Галатасарая", именно в этом клубе он начал и завершил свою игровую карьеру.

Сначала Туран проявил себя в турецком чемпионате, выиграв с "Галатасараем" Суперлигу, Кубок и Суперкубок страны. В 2011 году он перешёл в "Атлетико" за рекордные на тот момент 12 млн евро и вскоре стал одним из лидеров мадридской команды. С испанским клубом он выиграл чемпионат Испании, Кубок, Суперкубок, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В 2015 году Туран стал игроком "Барселоны" — трансфер обошёлся каталонцам в 34 млн евро, что сделало его самым дорогим турецким футболистом в истории. В составе "Барсы" он дважды выиграл Кубок Испании, стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

За сборную Турции Туран сыграл 100 матчей и забил 17 голов. Участвовал в Евро-2008, где турки сенсационно дошли до полуфинала.

Завершив игровую карьеру, Арда Туран перешёл к тренерской деятельности. В апреле 2023 года Туран начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор".

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