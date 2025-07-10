'Шахтер' со счетом 6:0 стартовал в еврокубковом сезоне. Видео

Донецкий "Шахтёр" уверенно стартовал в еврокубковом сезоне, одержав крупную победу над финским "Ильвесом" в первом матче квалификации Лиги Европы. Номинально домашняя встреча для украинской команды на словенском стадионе "Стожице" (Любляна) завершилась со счётом 6:0.

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С первых минут "Шахтёр" захватил инициативу, наладив плотный контроль мяча и комбинируя в атаке. Уже на 26-й минуте подопечные одержали заслуженное преимущество — Кевин точной передачей вывел Алиссона один на один, и бразилец пробил голкипера — 1:0.

До перерыва донетчане удвоили преимущество: после подачи углового от Алиссона точный удар головой под перекладину нанёс Каван Элиас — 2:0 на 43-й минуте. "Ильвес" старался отвечать контратаками, и Максим Стёпин дважды имел шансы, но оба удара оказались неточными.

Во втором тайме "Шахтёр" не сбавил темп. Уже на 47-й минуте Алиссон убежал в контратаку, поборолся с защитником и точным ударом по центру ворот оформил дубль — 3:0.

Оставшееся время "оранжево-черные" продолжали контролировать ход игры и не позволили сопернику вернуться в матч. Вместо этого провели 4-й гол. Алиссон мог оформить хет-трик, но с его ударом справился вратарь. Однако первым на мяче оказался Кевин.

К концовке встречи финны полностью сдались, пропустив за несколько минут два гола.

Ответная встреча пройдёт через неделю в Финляндии. В случае победы, "Шахтер" в следующей стадии сыграет против турецкого "Бешикташа".

Напомним, что с сезона 2025/2026 "Шахтером" руководит турецкий специалист Арда Туран.

До этого "горняков" возглавлял Марино Пушич. За это время провёл с командой 71 официальный матч. Под его руководством "Шахтёр" одержал 44 победы, сыграл 13 раз вничью и потерпел 14 поражений. Разница мячей за этот период составила 139–71.

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