'Шахтер' – 'Брест': все подробности ключевого матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 22 января, начинает свои выступления в Лиге чемпионов в 2025 году. Впервые в истории представители Украины проведут поединок самого престижного европейского клубного турнира уже в середине зимы. Соперниками подопечных тренера Марино Пушича станут французы из "Бреста".

Видео дня

Встречу принимает стадион "АйфШальке" в немецком Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Брест". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "БРЕСТ"

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "БРЕСТ"

Фаворитами противостояния с микроскопическим преимуществом считаются гости. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,60. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 2,70.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "БРЕСТ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швейцарии, которую возглавляет Сандро Шерер. Помогать ему будут лайнсмены Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Роль четвертого рефери исполнит Йоханнес фон Мандах.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Федайи Сан.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Эгиналдо, Кевин

"Брест": Бизот – Ляля, Шардонне, Ндиай, Ири – Фернандес, Маньетти – Камара, Думбия – Ажорк, Бальде

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ

"Брест" произвел настоящий фурор в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда из Франции набрала 13 очков и занимает девятое место. У "Шахтера" четыре пункта и 28-я позиция.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан переходит в турецкий клуб за шесть миллионов евро.

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