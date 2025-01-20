Нападающий сборной Украины покидает 'Шахтер' за 6 млн евро: назван новый клуб футболиста

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан в ближайшее время будет объявлен футболистом турецкого "Трабзонспора". 23-летний форвард согласовал условиях личного контракта, а новый клуб нашего соотечественника закрыл сделку по переходу с донецким "Шахтером".

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Об этом в своей авторской программе на канале YouTube сообщил журналист Виктор Вацко. По его данным, сумма трансфера составляет шесть миллионов евро. Кроме того, "горняки" также получат бонусы за выступления игрока в "Трабзонспоре" и процент от будущей продажи.

"Кто-то скажет, что шесть миллионов – скромная сумма для основного форварда "Шахтера". Я вам отвечу, что я наконец-то вижу реальность и адекватность оценки уровня украинского футболиста. Сильного игрока, но современной Премьер-лиги", – сказал Вацко.

Украинский нападающий провел в футболке "Шахтера" 115 матчей, в которых забил 31 гол и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне Сикан отличился четыре раза, в том числе один раз – в Лиге чемпионов.

"Трабзонспор" занимает 10-е место в таблице турецкой Суперлиги. Команда на 29 пунктов отстает от лидера первенства "Галатасарая".

Как сообщал OBOZ.UA, стамбульский "Галатасарай" станет первым соперником киевского "Динамо" в первом официальном матче 2025 года.

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