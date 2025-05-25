Сезон УПЛ завершен. Стало известно, какие украинские клубы сыграют в каких футбольных еврокубках. Итоговая таблица Премьер-лиги

С завершением сезона украинской Премьер-лиги определилось, что Украину в европейских клубных турнирах в сезоне 2024/25 выступят "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье". По итогам чемпионата и розыгрыша Кубка страны наша страна будет представлена в трёх еврокубках, начав свои выступления уже в июле.

Видео дня

В Лиге чемпионов будет играть киевское "Динамо", которое заняло первое место в турнирной таблице. Команда начнёт путь со второго квалификационного раунда. Жеребьёвка состоится 18 июня, а матчи пройдут 22/23 и 29/30 июля.

Донецкий "Шахтёр", выигравший Кубок Украины, отправится в Лигу Европы. Горняки с большой вероятностью начнут свой путь с первого квалификационного этапа. Жеребьёвка назначена на 17 июня, игры пройдут 10 и 17 июля.

Однако существует вариант, что "горняки" начнут еврокубковую кампанию с основного этапа, минуя квалификацию. Это связано с клубными коэффициентами УЕФА и будет зависеть от результата финала Кубка Хорватии. Если финал выиграет "Риека", "Шахтар" будет проходить квалификацию. Если выиграет "Славен Белупо" – не будет проходить. Матч состоится 29 мая.

В Лиге конференций Украину представят "Александрия" и "Полесье" (Житомир). "Александрия", несмотря на итоговое второе место, попала именно в этот турнир. "Полесье" вырвало путёвку в последнем туре, сыграв вничью с "Кривбассом" (1:1), в то время как конкуренты из "Карпат" проиграли "Заре" (1:3).

Обе команды начнут еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда. Жеребьёвка намечена на 18 июня, а матчи состоятся 24 и 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее искусственный интеллект Grok социальной сети Х посчитал, что киевское "Динамо" имеет неплохие шансы для выхода в основную сетку Лиги чемпионов. Вероятность того, что команда тренера Александра Шовковского преодолеет отборочный этап, составляет около 50%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!