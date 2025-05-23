Искусственный интеллект ответил, выйдет ли 'Динамо' в Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" имеет неплохие шансы для выхода в основную сетку Лиги чемпионов, в которой в новом сезоне украинский коллектив начнет выступления со второго квалификационного раунда. Вероятность того, что команда тренера Александра Шовковского преодолеет отборочный этап, составляет около 50%.

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Такой прогноз сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Нейросеть ставит на то, что киевляне выйдут в раунд плей-офф квалификации. Кроме того, ИИ делает акцент на том, что многое будет зависеть от летней трансферной кампании "бело-сипних" и жеребьевки.

"С учетом опыта и статуса чемпиона Украины, шансы пройти два первых раунда квалификации оцениваю как высокие (примерно 70-80%). В плей-офф многое зависит от жеребьевки. Против команд уровня "Зальцбурга" или "Лилля" шансы будут ближе к 40-50%, но при условии усиления состава и удачной игры они могут возрасти. В целом, вероятность выхода в групповой этап ЛЧ составляет около 50%, но даже в случае неудачи "Динамо" гарантирует себе как минимум групповой этап Лиги конференций", – поделился своим прогнозом Grok.

Отметим, что "Динамо" будет в посеве во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/26. Поединки этого этапа состоятся 22-23 июля и 29-30-го.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил провал команды в минувшем розыгрыше Лиги Европы, отметив, что "бело-синие" были сфокусированы на других задачах.

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