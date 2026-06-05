Так называемый министр спорта России Михаил Дегтярев нелепо раскритиковал украинских атлетов за отказ пожимать российским соперникам руку. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина лицемерно потребовал от наших соотечественников к уважению к агрессорам.

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Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Президент Олимпийского комитета России выразил циничное мнение о том, что украинские спортсмены своим отношением к российским спортсменам "себя выставляют в нехорошем свете".

"Что хорошего в том, что они себя так ведут? Это нарушение спортивного принципа. Они только себя выставляют в нехорошем свете. Мы всем пожимаем руки. Даже украинцам на спортивных аренах. Готовы это делать", – сказал Дегтярев.

До это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал украинских гимнасток Софию Краинскую и Варвару Чубарову, который закрыли лица руками и надели наушники в момент, когда на юниорском ЧЕ звучали гимны РФ и РБ. Он потребовал "уважать победителей". В свою очередь олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова нелепо обвинила наших атлеток в том, что они устроили на турнире "поле битвы".

Напомним, по решениям Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), россиян вернули с национальной символикой во все турниры.

Украинская федерация гимнастики выступила с официальным протестом. В УФГ заявили, что считают решение исполкома нарушением этических норм и положений Олимпийской хартии, а также потребовали созыва внеочередного конгресса World Gymnastics для обжалования вердикта.

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