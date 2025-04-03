'Сделаем это вместе'. Чеферин сказал, как будут возвращать Россию в мировой футбол

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что вопрос о возможном возвращении российских команд в международные футбольные соревнования будет решаться совместно с ФИФА. Такое заявление словенский чиновник сделал на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА в Белграде.

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Чеферин напомнил, что в феврале 2022 года обе организации приняли решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах на неопределённый срок, и подчеркнул важность скоординированного подхода в принятии решений.

На вопрос, будет ли УЕФА играть ведущую роль в процессе реинтеграции российских команд, Чеферин ответил, что первоначальное решение о санкциях было принято совместно с ФИФА.

Он добавил, что, несмотря на это, в дальнейшем организация будет действовать в тесном контакте с мировым футбольным руководящим органом и, в случае изменения ситуации, решение о возвращении России в международный футбол будет также принимать в партнёрстве с ФИФА.

"Первое решение [об отстранении России] было принято совместно с ФИФА. Поскольку мы находимся в контакте с ФИФА, мы сделаем это вместе, когда будем принимать решение", – сказал Александер Чеферин.

Это означает, что УЕФА и ФИФА будут работать вместе, чтобы решить вопрос реинтеграции российских команд, если эта ситуация будет пересмотрена в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ФИФА Джанни Инфантино во время своего выступления на конгрессе выразил надежду на то, что вскоре российские команды будут возвращены в соревнования. По словам функционера, это будет означать, что "все решено" в вопросе войны в Украине.

Отметим, что накануне конгресса УЕФА в России выдвинули требование возвращения на 8-е место в таблице коэффициентов. Кроме того, СМИ выяснили, будет ли подниматься вопрос возвращения РФ на встрече в Белграде.

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