Одним из ключевых вопросов, связанных с конгрессом Европейского футбольного союза (УЕФА) в Белграде, который состоится в этот четверг, является возможное возвращение России в УЕФА в случае заключения перемирия в войне с Украиной. По данным российской прессы, Чеферин якобы готов поддержать такой вариант.

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Однако источники, опрошенные AS, утверждают, что такой возможности не рассматривают, и российские команды останутся исключёнными из клубных и национальных соревнований, поскольку этот вопрос не находится в компетенции конгресса. Он не будет обсуждаться и на заседании комитета, которое состоится в среду в Белграде.

В данный момент Россия остаётся вне турниров УЕФА, несмотря на то, что президент её федерации Александр Дюков, который одновременно возглавляет "Газпром", продолжает оставаться членом исполкома.

"Правда в том, что ситуация, которая привела к отстранению российских команд, не изменилась. Россия продолжает войну против Украины без перемирия, нарушая международное право", – заявил президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф перед конгрессом УЕФА. Отмечается, что внутри организации придерживаются такой же позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что категорически не верит в скорое возвращение команд из РФ в международные турнира. По мнению функционера, все слухи о таком развитие событий лишены всякого реального основания.

При этом появилась информация, что Россия намерена требовать от УЕФА не только возвращения своих команд в турниры, но и сохранения позиции в клубном рейтинге, который был на момент отстранения. В стране-агрессоре выдали очередной пропагандистский фейк о якобы несправедливости санкции за преступную войну против Украины.

Напомним, что УЕФА продолжает начислять очки россиянам, несмотря на то, что команды из РФ не принимают участия в международных турнирах. При этом Украина, которая страдает от агрессии России, продолжает падать в рейтинге.

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