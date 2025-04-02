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Стало известно, что на самом деле сделает УЕФА с Россией

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Стало известно, что на самом деле сделает УЕФА с Россией

Одним из ключевых вопросов, связанных с конгрессом Европейского футбольного союза (УЕФА) в Белграде, который состоится в этот четверг, является возможное возвращение России в УЕФА в случае заключения перемирия в войне с Украиной. По данным российской прессы, Чеферин якобы готов поддержать такой вариант.

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Однако источники, опрошенные AS, утверждают, что такой возможности не рассматривают, и российские команды останутся исключёнными из клубных и национальных соревнований, поскольку этот вопрос не находится в компетенции конгресса. Он не будет обсуждаться и на заседании комитета, которое состоится в среду в Белграде.

В данный момент Россия остаётся вне турниров УЕФА, несмотря на то, что президент её федерации Александр Дюков, который одновременно возглавляет "Газпром", продолжает оставаться членом исполкома.

"Правда в том, что ситуация, которая привела к отстранению российских команд, не изменилась. Россия продолжает войну против Украины без перемирия, нарушая международное право", – заявил президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф перед конгрессом УЕФА. Отмечается, что внутри организации придерживаются такой же позиции.

Стало известно, что на самом деле сделает УЕФА с Россией

Как сообщал OBOZ.UA, ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что категорически не верит в скорое возвращение команд из РФ в международные турнира. По мнению функционера, все слухи о таком развитие событий лишены всякого реального основания.

Стало известно, что на самом деле сделает УЕФА с Россией

При этом появилась информация, что Россия намерена требовать от УЕФА не только возвращения своих команд в турниры, но и сохранения позиции в клубном рейтинге, который был на момент отстранения. В стране-агрессоре выдали очередной пропагандистский фейк о якобы несправедливости санкции за преступную войну против Украины.

Стало известно, что на самом деле сделает УЕФА с Россией

Напомним, что УЕФА продолжает начислять очки россиянам, несмотря на то, что команды из РФ не принимают участия в международных турнирах. При этом Украина, которая страдает от агрессии России, продолжает падать в рейтинге.

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