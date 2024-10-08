Сборную Украины по футболу в Лиге наций будет судить участковый полицейский

Матч между сборными Украины и Грузии будет обслуживать судейская бригада из Австрии, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным арбитром назначен 39-летний Юлиан Вайнбергер, который в обычной жизни работает участковым полицейским в Вене. Его помощниками станут Андреас Гайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертым судьей выступит Штефан Эбнер.

Видео дня

Вайнбергер до этого уже пересекался с украинской командой – он работал на системе VAR в товарищеском матче Украины против Германии.

Главным арбитром австриец работал лишь на одном матче с участием клуба из Украины. В групповом этапе Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2021/22 Юлиан Вайнбергер обслуживал встречу донецкого Шахтера против мадридского "Реала".

Вайнбергер начал судейство в возрасте 15 лет и судил матчи региональной лиги в 2008 году. В сезоне 2021/22 он впервые работал на Лиге конференций. Юлиан также судил Лигу наций, отбор ЧМ-2022 в Катаре и товарищеские поединки. С 2018 обладает статусом арбитра ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября в польской Познани состоится игра Украина – Грузия. Ее впервые покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Напомним, что "желто-синие" неудачно стартовали в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!