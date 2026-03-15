Сборную Франции дисквалифицировали после эстафеты Кубка мира по биатлону. Все подробности

Французская команда лишилась восьмого места в одиночной смешанной эстафете 8-го этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяе. Причиной стала ошибка Эмильена Жаклена во время стрельбы, из-за которой по регламенту IBU последовала дисквалификация.

Инцидент произошел во время второго огневого рубежа стоя. Француз выступал в дуэте с Камиль Бене и на тот момент команда вела борьбу за призовые места.

Во время стрельбы Жаклен использовал четвертый дополнительный патрон (разрешено три). Согласно пункту 11.3.4.o правил соревнований Международного союза биатлонистов, применение лишнего патрона автоматически ведет к дисквалификации команды.

После передачи эстафеты партнерше спортсмен узнал о нарушении от члена штаба. В эфире La Chaîne L’Equipe он объяснил, что на ветреном рубеже пытался действовать агрессивно и в напряженный момент "поставил четвертую дополнительную пулю", добавив, что искренне сожалеет перед Камиль Бене и всей командой.

Жаклен также отметил, что в пылу гонки потерял контроль над количеством запасных патронов. По его словам, иногда из-за чрезмерного возбуждения спортсмен может "потеряться", при этом он был уверен, что использовал только три дополнительных патрона, однако усталость привела к ошибке.

Бене узнала о решении судей уже по ходу дистанции, когда продолжала борьбу. Биатлонистка призналась, что ей было обидно не закончить гонку, подчеркнув, что "ошибки случаются и сегодня команда за это расплатилась".

Победу в гонке одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холма Легрейда и Каролине Кноттен. Второе место заняла Швеция, "бронза" досталась Финляндии.

