Сборная Украины получила усиление из НБА на матчи отбора ЧМ-2027

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк подтвердил, что планирует сыграть за сборную в летних матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2027. Игрок "Юты Джаз" отметил, что ситуация с резкой критикой некоторых легионеров со стороны наставника "сине-желтых" Айнарса Багатскиса забыта.

Видео дня

Об этом Михайлюк заявил в комментарии порталу Sport.ua. По словам, воспитанника школы "Черкаських Мавп", у него состоялся продуктивный разговор с президентом Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаилом Бродским, после чего все стороны решили сосредоточиться на общем результате.

"После этого разговора с тренером не было. Но у нас был хороший разговор с Михаилом Бродским, мы все обсудили и договорились о наших дальнейших шагах в сборной. Относительно оскорблений даже не хочу комментировать. Еще раз повторюсь, неприятно, но нужно двигаться дальше. Мы играем не за тренера или еще за кого-то, мы играем за сборную Украины и это самое главное, это гораздо больше и глубже, а все остальное неважно. Особенно в такое трудное время для нашей страны. К тому же у меня есть и свои амбиции, я мечтаю сыграть со сборной Украины на еще хотя бы одном чемпионате мира и сделаю для этого все, что от меня зависит", – сказал Михайлюк.

Отметим, что в начале июня украинцы проведут два заключительных матча первого этапа квалификации к ЧМ-2027. 2 июня "сине-желтые" в номинально домашней игре сыграют с Грузией, а 5-го числа – на выезде с Данией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!