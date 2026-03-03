Капитан сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой объявил о завершении международной карьеры. 33-летний центровой огласил свое решение после матча отборочного турнира к чемпионату мира-2027, в котором "сине-желтые" уступили на выезде Испании.

Об этом Пустовой заявил в комментарии "Суспильному Спорт". Баскетболист испанского клуба "Андорра" подчеркнул, что больше не будет вызываться в национальную команду и дет дорогу более молодым игрокам, которые приходят на смену ветеранам сборной.

"Решение было очень трудным, но я решил сказать сейчас. Время дать дорогу молодым. Это тяжело, но такое решение принял. Конечно, где-то, возможно, поспешил, но лучше сейчас, чем потом. Сам чувствую, что понемногу пришло время. Я в сборной очень много лет – 13, кажется. Много времени провел здесь, много друзей – всегда нравилось приезжать в сборную, какой-то такой вайб. Но время дать дорогу молодым. Баскетбол развивается и надо находить других молодых талантов, которые займут мое место", – объяснил Пустовой.

Артем дебютировал за сборную Украины на Евробаскете-2013. Он участвовал в единственном в истории "сине-желтых" чемпионате мира, когда в 2014-м наша команда стала 13-й. Всего на международном уровне Пустовой провел 58 матчей, в которых набрал 425 очков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский высказался о составе сборной в ближайшем будущем.

