Багатскис расплакался на пресс-конференции, говоря о ситуации в Украине. Видео

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис не смог сдержать слёз после победного матча пре-квалификации чемпионата мира против Словакии. Эмоциональное выступление наставника произошло во время послематчевой пресс-конференции.

Видео дня

"Серьёзно… Я жил и работал в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне национальной сборной, участвовали в Евролиге, выступали в Еврокубке. Мы собирали полный зал, было много зрителей, и, честно говоря, я бы сказал — хотелось бы, чтобы мы поскорее вернулись. Потому что для этих парней… Извините за эмоции… ", — сказал Багатскис, с трудом подбирая слова.

Латвиец не поскупился на эпитеты в адрес украинских легионеров выступающих в НБА и отказавшихся приезжать в сборную, отдав должное своим подопечным.

"Эти парни отдаются делу полностью: приезжают в сборную, тренируются, потеют, борются. Другие… настоящие подонки… не приезжают", – сказал Багатскис.

Тренер завершил своё выступление аплодисментами в адрес команды, назвав победителей матча " бойцами" и поблагодарив их за самоотверженность.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по баскетболу в номинально домашней игре в Риге принимали словаков и были сильнее, проявив характер, – 80:71.

Напомним, что накануне начала квалификации тренерский штаб Айнарса Багатскиса ожидал приезда в расположение команды легионеров из США – Святослава Михайлюка, Дмитрия Скапинцев и Алексея Лэня, что существенно усилило бы состав.

Однако никто из них так и не добрался до тренировочного лагеря "сине-желтых".

Для справки: Айнарс Багатскис начал тренерскую деятельность в 2005 году, совмещая её с игрой за "Баронс", а вскоре завершил карьеру игрока в "Жальгирисе". Работал с "Валмиерой", красноярским "Енисеем", грузинским "Сухуми" и украинскими клубами "Кривбассбаскет" и "Будивельник", с которым дважды стал чемпионом Украины.

Вёл "Нижний Новгород" в Евролиге, был ассистентом Дэвида Блатта в "Дарюшшафаке", возглавлял тель-авивский "Маккаби" и немецкий "Брозе".

С июля 2019 года Багатскис — главный тренер "Киев-Баскета" и сборной Украины. За карьеру завоевал титулы чемпиона Латвии, Литвы, Норвегии, Украины, Балтийской лиги, а также Кубок Израиля.

