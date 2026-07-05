Сборная Украины по футболу с голом-шедевром сенсационно победила Италию и с первого места вышла в полуфинал чемпионата Европы U-19. Видео

Юношеская сборная Украины U-19 обыграла Италию со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 2026 года и вышла в полуфинал с первого места. Победный мяч Богдана Оличенко не только принес команде Дмитрия Михайленко максимальный результат в группе, но и оставил итальянцев за пределами турнира.

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Единственный гол был забит на 30-й минуте встречи. После передачи Павла Люсина Оличенко эффектным ударом отправил мяч в ворота соперника. Этот эпизод стал решающим в матче и обеспечил украинской команде третью победу подряд на турнире.

На групповом этапе украинцы набрали 9 очков из 9 возможных. Ранее команда Михайленко победила Хорватию со счетом 3:1 и Сербию со счетом 2:1. Такой результат позволил сборной уверенно занять первое место в группе B и пробиться в полуфинал континентального первенства.

Выход в четверку сильнейших команд Европы также гарантировал Украине участие в чемпионате мира U-20, который состоится в 2027 году.

Победа над Италией стала очередным успешным результатом украинских сборных в противостоянии с представителями этой страны за последние годы. На Евро-2024 среди команд U-19 украинцы обыграли итальянцев со счетом 3:2, а летом того же года олимпийская сборная Украины U-23 разгромила Италию U-21 на Турнире Мориса Ревелло со счетом 4:0.

Впервые в истории юношеская сборная Украины прошла групповой этап чемпионата Европы со стопроцентным результатом, одержав три победы в трех матчах. В группе, которую многие называли одной из самых сложных на турнире, украинская команда сумела опередить Италию, Хорватию и Сербию, завершив первый этап соревнований без потерь очков.

В полуфинале наши соотечественники сразятся с Германией. Начало 8 июля (среда) в 21:00. Прямая трансляция будет доступна на платформах Суспільне Спорт и на местных телеканалах Суспільного

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