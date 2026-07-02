Сборная Украины по футболу добыла волевую победу и досрочно вышла на чемпионат мира U20

Сборная Украины одержала вторую победу подряд на чемпионате Европы U-19 и гарантировала себе участие в чемпионате мира U-20. Команда Дмитрия Михайленко в Уэльсе обыграла Сербию со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

Видео дня

Поединок второго тура группового этапа Евро-2026 U-19 состоялся 2 июля на стадионе "Бангор Сити Стедиум". Начало матча сложилось для украинцев неудачно. На 16-й минуте Джордже Ранкович воспользовался ошибкой в центре обороны, вышел один на один с Назаром Домчаком и вывел сербскую команду вперед.

Украина сумела быстро восстановить равновесие. На 32-й минуте Павел Люсин выполнил подачу в штрафную, а Виталий Глют после борьбы за мяч первым оказался на добивании и отправил его в сетку между ног голкиперу соперника.

Еще через четыре минуты те же футболисты организовали второй гол. Люсин вновь выступил ассистентом, а Глют нанес точный удар из-за пределов штрафной площади в нижний угол ворот, оформив дубль и установив окончательный счет встречи.

После перерыва украинская команда уверенно контролировала ход игры, не позволив сопернику создать достаточного количества опасных моментов для спасения результата. Сербия пыталась усилить давление в концовке, однако оборона сборной Украины сохранила минимальное преимущество.

Благодаря этой победе "сине-желтые" досрочно обеспечили себе выход из группы и завоевали путевку на чемпионат мира U-20. Украина набрала шесть очков после двух туров и стала недосягаемой для одного из конкурентов в борьбе за место в плей-офф.