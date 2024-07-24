Среди претендентов на медали футбольного турнира – сборные 16 стран. Европу, кроме нашей, представляют команды Франции, Испании и Израиля.

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Согласно регламента, в заявочный список команды входят игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Также каждая сборная может внести в свою заявку трех футболистов, старше этого возраста. У "желто-синих" это защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров, а также хавбек донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив.

Напомним, сборная Украины выступает в группе В, где ее соперниками будут команды Ирака, Аргентины и Марокко.

Первый матч в Лионе

Свою стартовую игру наша сборная проведет 24 июля в Лионе со сборной Ирака. Второй матч запланирован на 27 июля против команды Марокко в Сент-Этьене. Наконец, заключительный поединок, против Аргентины, состоится 30 июля вновь в Лионе. Финал состоится 9 августа в Париже на поле стадиона "Парк де Пренс". Кроме названных двух городов, матчи футбольного турнира также пройдут в Париже, Марселе, Бордо, Ницце и Нанте.

Трон чемпиона вакантен

Формат олимпийского турнира традиционный. В каждой из четырех групп по четыре сборные. По две лучшие из них выходят в плей-офф. Затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за "бронзу" и финал.

Отметим, что победитель футбольного турнира Олимпиады-2020 в Токио, сборная Бразилии, не смогла пройти отборна Игры-2024. Так что трон олимпийского чемпиона на данный момент вакантный. Кто станет обладателем золотых медалей Игр во Франции, узнаем вечером 9-го августа.

Обладатели олимпийских медалей

В разные годы обладателями медалей в составе олимпийской сборной бывшего СССР становились украинские футболисты.

Бронзовые призеры XX Олимпиады в Мюнхене-1972 – Рудаков, Куксов, Семенов, Евсеев, Онищенко, Блохин, Колотов, Сабо;

Бронзовые призеры XXI Олимпиады в Монреале-1976 – Трошкин, Решко, Матвиенко, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохин, Коньков, Фоменко, Звягинцев, Веремеев, главным тренером был Валерий Лобановский;

Бронзовые призеры XXII Олимпиады в Москве-1980 – Балтача, Бессонов;

Чемпионы XXIV Олимпиады в Сеуле-1988 – Чередник, Лютый, Тищенко, Михайличенко, главным тренером сборной был Анатолий Бышовец.

Так хочется продолжения этого прекрасного списка украинских футболистов – обладателей олимпийских медалей.

В составе олимпийской сборной Украины, которую возглавляет Руслан Ротань, 22 игрока, включая четырех исполнителей квоты резерва.

Вратари – Ермаков (Александрия), Фесюн (Шахтер), Кинарейкин (Днепр-1);

Защитники – Крупский (Ворскла), Мартынюк (Александрия), Таловеров (ЛАСК, Австрия), Сыч (Рух), Салюк (Черноморец), Батагов (Заря), Павлюк (Ворскла);

Полузащитники – Рубчинский (Динамо), Очеретько (Шахтер), Михайленко (Динамо), Брагару (Динамо), Хлань (Лехия, Польша), Велетень (Колос), Федор (Рух), Крыськив (Шахтер), Сигеев (Шахтер), Шулянский (Александрия);

Нападающие – Краснопир (Рух), Сикан (Шахтер).

Пожелаем нашим ребятам, дебютантам олимпийского турнира, удачи, которая так необходима в футболе.