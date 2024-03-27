Сборная Латвии забила автогол на 15-й секунде матча. Видео

Сборная Латвии по футболу забила быстрейший автогол в своей истории. Эпизод случился в товарищеском матче против Лихтенштейна.

На 15-й секунде центральный защитник Марцис Ошс отдал мяч вратарю Павлу Штейнбору, который споткнулся и пропустил мяч в ворота.

Несмотря на то, что в предыдущих 15 поединках Лихтенштейн забил лишь один гол, команда не смогла воспользоваться таким подарком, чтобы победить. Спустя десять минут Раймондс Кроллис мощным ударом под перекладину сравнял счет 1:1.

После перерыва подопечные Паоло Николато владели инициативой и постоянно атаковали, но вырвать победу не смогли.

Отметим, что до этого Лихтенштейн проиграл подряд 24 раза. Последний раз сборная этого карликового государства не проигрывала в сентябре 2021 года в отборочном матче чемпионата мира против Армении (1:1).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне свой финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 провела и Украина. Во Вроцлаве подопечные Сергея Реброва одолели команду Исландии (2:1).

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

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