'Сбежала от безобразия': чемпион ОИ из РФ выдал внезапную правду о Касаткиной, которая отказалась от России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов внезапно пошел вразрез с российской пропагандой и поддержал решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство. Бывший биатлонист и ярый Z-патриот отметил, что в стране-агрессорке творится настоящее безобразие – чиновники воруют деньги, а народ живет за чертой бедности.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, пропагандисты должны обращать внимание на отсутствие борьбы с коррупцией в России, а не о том, кто из спортсменов в очередной раз перебрался под флаг другой страны.

"Как будто уже ничего больше нет в стране, кроме этой Касаткиной. Колхозники обнищали, кредитная ставка под 40 процентов, а вас Касаткина интересует. С триллионами сбежали 29 губернаторов и 19 вице-премьеров. Вас это не волнует? Касаткина правильно сделала, что уехала из России и сменила гражданство. Сбежала от безобразия", – сказала Касаткина.

Накануне сама Касаткина призналась, что у нее не было выбора в вопросе отказа от российского гражданства. При этом информация о том, что теннисистка будет выступать под флагом Австралии, вызвала истерику в России. Уроженка Тольятти известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и отношениями с эстонской фигуристкой Натальей Забияко.

OBOZ.UA показал своим читателям, как сейчас выглядит Дарья Касаткина, которая отказалась выступать за Россию. А чемпион ОИ из РФ Вячеслав Фетисов назвал родителей теннисистки виновными в ее переходе в Австралию.

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