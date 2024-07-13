'Самый странный пенальти в истории футбола' собрал почти 3 млн просмотров за сутки. Видео

В сети завирусилось видео с футбольного матча одного из низших лиг Сомали. Пенальти, которое в сети окрестили "самым странным в истории", лишь за сутки набрал в соцсети Х (бывшая Twitter) порядка 3 млн просмотров.

Видео дня

На видео видно, что игрок, бьющий пенальти, делает разбег с центра поля. Он долго бежит к 11-метровой точки и в итоге пробивает в штангу.

Комментаторы под видео стебутся с футболиста-неудачника. Юзеры в шутку предполагают, что игрок не забил свой удар, потому что устал пока бежал к мячу.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня голкипер чилийского клуба "Мелипилья" Дарио Мело стал настоящим "героем" в интернете после поединка 12-го тура чемпионата страны в Сегунде (третий по силе футбольный дивизион страны). 31-летний вратарь заработал 11-метровый в свои ворота, который в сети уже прозвали "самым странным в истории футбола".

До этого футболист бразильского клуба "Мараньяна" Янн Бальдез стал главным антигероем поединка Копа де Нордесте против АВС. Игрок невероятным образом заработал пенальти в собственные ворота на 95-й минуте встречи, что уже назвали "самым безумным эпизодом года".

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