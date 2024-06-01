В Чили вратарь заработал пенальти 'самым странным способом в истории футбола'. Видео

Голкипер чилийского клуба "Мелипилья" Дарио Мело стал настоящим "героем" в интернете после поединка 12-го тура чемпионата страны в Сегунде (третий по силе футбольный дивизион страны). 31-летний вратарь заработал 11-метровый в свои ворота, который в сети уже прозвали "самым странным в истории футбола".

На последних секундах первого тайма гостевого матча против "Осорно" при счете 1:2 Мело потрогал по голове форварда хозяев. "Пострадавший" футболист моментально показал, как ему больно, на что сразу среагировал рефери.

Судья поставил 11-метровый удар, который точно реализовал Диего Белкевич.

Встреча в итоге завершилась вничью 3:3, что не помешало "Мелипильи" остаться на первом месте в турнирной таблице. "Осорно" идет на 4-й строчке.

Как сообщал OBOZ.UA, футболист бразильского клуба "Мараньяна" Янн Бальдез стал главным антигероем поединка Копа де Нордесте против АВС. Игрок невероятным образом заработал пенальти в собственные ворота на 95-й минуте встречи, что уже назвали "самым безумным эпизодом года".

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