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Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,2 т.
Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео

Футболист бразильского клуба "Мараньяна" Янн Бальдез стал главным антигероем поединка Копа де Нордесте против АВС. Игрок невероятным образом заработал пенальти в собственные ворота на 95-й минуте встречи, что уже назвали "самым безумным эпизодом года".

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После прострела соперников с правого фланга голкипер "Мараньяна" Мойзеш спокойно забрал мяч в руки, чем вызвал разочарование футболистов АВС, которые изо всех сил старались сравнять счет в матче. В это время Бальдез решил поддержать партнера, похлопав его по голове.

Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео
Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео

Однако вместо этого Янн непонятным образом дважды ударил рукой по мячу, что не осталось незамеченным рефери. Тот тут же зафиксировал нарушение правил и назначил 11-метровый в ворота гостей, чем поверг в шок игроков "Мараньяна".

Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео
Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео

Любопытно, что Мойзеш удар с "точки" отбил, однако на добивании все равно успешно сыграл футболист АСВ Хавьер Паррагес. Чилиец принес своей команде ничью 2:2.

Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Назарий Русин пушечным ударом забил гол в чемпионате Англии и спас свою команду от поражения.

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