Премия Дарвина: бразильский футболист заработал самый безумный пенальти года. Видео

Футболист бразильского клуба "Мараньяна" Янн Бальдез стал главным антигероем поединка Копа де Нордесте против АВС. Игрок невероятным образом заработал пенальти в собственные ворота на 95-й минуте встречи, что уже назвали "самым безумным эпизодом года".

Видео дня

После прострела соперников с правого фланга голкипер "Мараньяна" Мойзеш спокойно забрал мяч в руки, чем вызвал разочарование футболистов АВС, которые изо всех сил старались сравнять счет в матче. В это время Бальдез решил поддержать партнера, похлопав его по голове.

Однако вместо этого Янн непонятным образом дважды ударил рукой по мячу, что не осталось незамеченным рефери. Тот тут же зафиксировал нарушение правил и назначил 11-метровый в ворота гостей, чем поверг в шок игроков "Мараньяна".

Любопытно, что Мойзеш удар с "точки" отбил, однако на добивании все равно успешно сыграл футболист АСВ Хавьер Паррагес. Чилиец принес своей команде ничью 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Назарий Русин пушечным ударом забил гол в чемпионате Англии и спас свою команду от поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!