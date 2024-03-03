Самый крупный титул в карьере. Знаменитая украинская теннисистка, проигрывая 1:5, победила 5-ю ракетку мира и вышла в финал

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№34 WTA) добыла тяжелую победу на турнире WTA 500 в Сан-Диего (США) с призовым фондом в 900 000 долларов. В полуфинале 21-летняя киевлянка за полтора часа одолела американку Джессику Пегулу (№5 WTA) 6:7 (4:7), 1:6.

Матч складывался для нашей соотечественницы неудачно. 30-летняя уроженка Нью-Йорка буквально раздавила украинку, легко взяв первые пять геймов из шести. Проигрывая 1:5 Костюк расслабилась и совершила фантастический перелом.

Марта смогла довести сет до тай-брейка, который выиграла со счетом 7:4.

На вторую партию у Пегулы не было ни моральных сил, ни физических. Раздавленная упущенной победой теннисистка из США сдалась, позволив сопернице из Украины победить с разгромным счетом 6:1.

Комментируя свой успех Марта Костюк сказала, что не знает, что с ней произошло в первом сете и как она смогла переломить ход поединка.

"Как я уже говорила, я очень легко проиграла Джессике в предыдущем матче. Я была разочарована, что сегодня все развивалось в том же направлении... Даже не знаю, как я все изменила. Извините, ребята. Я пыталась придумать ответ, но не знаю", – с улыбкой сказала украинка.

Марта Костюк третий раз сыграла против Джессики Пегулы и впервые сумела ее победить. Это первая победа против теннисистки из топ-5.

Костюк второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и впервые на категории 500. За самый крупный титул в своей карьере Марта будет бороться с с 49-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании. Начало 4 марта в 01:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Костюк за два часа 14 минут обыграла нейтральную атлетку с российским паспортом Анастасию Павлюченкову (№25 WTA) 3:6, 6:4, 6:3.

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