'Самое опасное для Усика': как украинец сможет победить Фьюри и чего ему нужно опасаться, рассказал первый тренер 'Атаманов'

Бывший тренер "Украинских Атаманов" Михаил Мельник, который 10 лет назад работал с Александром Усиком (21-0, 14 КО) и довел команду до финала Всемирной серии бокса, дал прогноз на бой крымского чемпиона мира с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). В поединке, который запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии, коуч считает фаворитом Усика, но и у британца есть свой козырь.

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В комментарии OBOZ.UA Михаил Иванович рассказал про главные изменения в Александре со времен "Атаманов", опасения во время перехода Усика в супертяжелый вес и сильные стороны британского чемпиона.

"Фьюри – очень неординарный. Вроде бы, он такой мешок мешком, но бьет настолько неожиданно. И наносит удары откуда угодно. Вот это самое опасное для его соперников – ты просто не ожидаешь, откуда прилетит удар. Но у Саши настолько обостренное чувство, настолько хорошая реакция и скорость, что за счет этого он должен выиграть у Фьюри", – считает Мельник.

Наставник считает, что сейчас главное – верить в Сашу, как это делает он. "Как бы я мог в него не верить? Я верю во всех своих ребят. Как без веры можно жить и выигрывать?", – с улыбкой заметил Мельник.

Хотя когда Усик решил переходить из крузервейта в супертяжелую категорию, у Михаила Ивановича были опасения: "Его вес был где-то 91 кг. Вот тогда он был очень классный. И я боялся, что в суперах он не потянет. Но оказалось наоборот. И я думаю, что с Фьюри у него будет очень зрелищный и красивый бой. Только надо верить в Сашу, и будет все нормально".

По словам тренера, за эти 10 лет, которые прошли после "Атаманов" Саша очень изменился: "Что больше всего? Думаю, мудрость. Набрался опыта и мудрости. Ну и, ежедневные тренировки. Они принесли ему большой опыт – опыт профессионала, опыт супертяжа. Работая с боксерами из супертяжелого веса, он почувствовал уверенность в себе. Сейчас он очень уверен в собственных силах".

"Сейчас Саша на каждый бой выходит победителем. Психологически он очень уверен. А это очень важное качество для боксера. Тем не менее, не думаю, что поединок с Фьюри закончится досрочно. Считаю, что бой будет полноценный – все 12 раундов", – отметил Мельник.

Несмотря на то, что уже есть дата и место проведения боя, а до самого поединка осталось меньше месяца, некоторые любители бокса опасаются, что по вине непредсказуемого Фьюри битва за абсолют в Королевском дивизионе все равно может не состояться.

"Если бы это была не Саудовская Аравия, то я бы, может, и не верил, что бой будет. Но, думаю, там все настолько серьезно, что те люди просто не пустят все на самотек. На кону – большие деньги, поэтому, думаю, что бой состоится", – считает Мельник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что букмекеры обновили котировки на бой Усик – Фьюри. А вот промоутер Джошуа пожелал Усику поражения от британца.

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