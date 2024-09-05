'Неожиданно' сказала 'да': Харлан сообщила о том, что выходит замуж за иностранца. Как выглядит ее жених

Итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сделал предложение выйти замуж двукратной олимпийской чемпионке Ольге Харлан. Саблисты решили официально оформить свои отношения, в которых они находятся с 2018 года.

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Об этом сама Харлан написала на своей странице в социальной сети Instagram. "Неожиданно" сказала "да", – пошутила самая титулованная спортсменка Украины на Олимпийских играх, показав фото с помолвочным кольцом. Интересно, что накануне наша соотечественница отметила 34-й день рождения.

Пара начала встречаться, когда Ольга находилась в бракоразводном процессе со своим первым мужем фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Пара не смогла сохранить отношения из-за постоянной разлуки.

"Я всегда знала, что есть такой Луиджи Самеле, итальянец, хороший спортсмен, фехтовальщик и симпатичный парень. В 2017 году я долго не видела своего мужа. И ездила на турниры с подругой, но не фехтовать, а просто посмотреть, развлечься. У меня как раз было свободное время. И на каких-то соревнованиях мы с Джи поговорили", – рассказывала Харлан в интервью DOROTYE.

Самеле начал заниматься фехтованием с тренером Андреа Теренцио. Именно этот специалист помог раскрыться таланту итальянца, который является мультимедалистом Олимпийских игр. В его активе две "бронзы" и два "серебра" Лондона-2012, Токио-2020 и Парижа-2024.

После полномасштабного вторжения России в Украину Луиджи помог Ольге вывезти из-под ракетных ударов и бомбардировок сестру и племянника.

Больше об истории любви Харлан и Самеле читайте в материале OBOZ.UA.

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