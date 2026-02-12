Самая необычная американская фигуристка-чемпионка угодила в скандал на Олимпиаде-2026

Американская фигуристка Ембер Гленн оказалась в центре скандала на Олимпиаде-2026 из-за использования музыки без согласования авторских прав. Спортсменка выступила в произвольной программе под песню канадского исполнителя CLANN, что вызвало комментарий самого артиста в соцсетях.

Видео дня

На своих дебютных Играх Гленн вместе с командой США завоевала "золото" в командном турнире. В одиночном катании она набрала 138,62 балла за произвольную программу, показав третий результат и принесла сборной восемь очков.

После выступления канадский певец Себ МакКиннон (CLANN) написал в X, что его композиция "The Return" была использована без разрешения. В итоге вопрос с авторскими правами был улажен, и CLANN поздравил Гленн с победой.

"Все решилось! Творцы музыки заслуживают, чтобы их информировали о использовании произведений и указывали авторство", — отметил артист. Гленн подчеркнула: "Я рада, что мы все урегулировали и с нетерпением жду сотрудничества с Себом".

Фигуристка известна как первая открытая квир-женщина, представляющая США на Олимпиаде в одиночном катании. Она открыто говорит о своей бисексуальности и пансексуальности, активно поддерживает обсуждение вопросов ментального здоровья и делится опытом борьбы с тревожностью. При этом Гленн сталкивалась с угрозами и агрессивными комментариями в интернете за свою поддержку ЛГБТК+ сообщества.

Короткая программа женского одиночного катания на Олимпиаде-2026 запланирована на 17 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!